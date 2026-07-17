Саміт НАТО — союзники затвердили допомогу Україні на 1,5 млрд євро

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Після саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня союзники підтвердили Україні допомогу на понад 1,5 млрд євро. Після зустрічі було проведено додаткову звірку із штаб-квартирою Альянсу щодо всіх оголошених пакетів допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Допомога Україні від союзників

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом Сибіга повідомив, що країни Альянсу підтвердили нові зобов'язання щодо підтримки України.

"Ми ще раз перевірили спільно зі штаб-квартирою НАТО ті зобов'язання щодо додаткової допомоги Україні, які були оголошені в Анкарі. На сьогодні вони перевищили 1,5 мільярда євро", — сказав міністр.

Окремо він наголосив на активізації співпраці між Україною та Туреччиною у сфері оборонної промисловості. За його словами, після трирічної перерви сторони відновили роботу Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

Читайте також:

"У травні після трирічної паузи ми відновили роботу Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва", — зазначив Андрій Сибіга.

Як писали Новини.LIVE, Україна отримає ліцензію на французькі КАБи AASM Hammer. Повітряні сили України вже застосовують таку зброю, однак лише у варіанті для 250-кілограмових авіабомб.

Водночас Канада анонсувала майже 900 млн військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси, військова техніка та засоби протиповітряної оборони.