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Головна Новини дня Україна отримає допомогу на понад 1,5 млрд євро: Сибіга про результати саміту НАТО

Україна отримає допомогу на понад 1,5 млрд євро: Сибіга про результати саміту НАТО

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 09:03
Саміт НАТО — союзники затвердили допомогу Україні на 1,5 млрд євро
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Після саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня союзники підтвердили Україні допомогу на понад 1,5 млрд євро. Після зустрічі було проведено додаткову звірку із штаб-квартирою Альянсу щодо всіх оголошених пакетів допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

Допомога Україні від союзників

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом Сибіга повідомив, що країни Альянсу підтвердили нові зобов'язання щодо підтримки України.

"Ми ще раз перевірили спільно зі штаб-квартирою НАТО ті зобов'язання щодо додаткової допомоги Україні, які були оголошені в Анкарі. На сьогодні вони перевищили 1,5 мільярда євро", — сказав міністр.

Окремо він наголосив на активізації співпраці між Україною та Туреччиною у сфері оборонної промисловості. За його словами, після трирічної перерви сторони відновили роботу Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

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"У травні після трирічної паузи ми відновили роботу Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва", — зазначив Андрій Сибіга.

Як писали Новини.LIVE, Україна отримає ліцензію на французькі КАБи AASM Hammer. Повітряні сили України вже застосовують таку зброю, однак лише у варіанті для 250-кілограмових авіабомб.

Водночас Канада анонсувала майже 900 млн військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси, військова техніка та засоби протиповітряної оборони.

НАТО Андрій Сибіга військова допомога
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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