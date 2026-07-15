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Главная Новости дня Украина получит лицензию на французские КАБы: что о них известно

Украина получит лицензию на французские КАБы: что о них известно

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Дата публикации 15 июля 2026 07:52
Украина получит лицензию на французские КАБы AASM Hammer: что известно
Rafale с ракетой AASM Hammer 1000. Фото: DGA

Украина должна получить лицензию на производство французских высокоточных авиабомб AASM Hammer. Об этом решении объявил президент Франции Эмманюэль Макрон после заседания "Коалиции желающих" в Париже. Наибольший интерес, по оценке Defense Express, представляет перспективная версия AASM Hammer XLR с дальностью полета более 140 км.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Defense Express.

Что такое французские AASM Hammer

AASM Hammer — это комплект, который превращает обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточное дальнобойное оружие. В него входят блок управления и наведения, а также твердотопливный ускоритель. Такие комплекты предназначены для авиабомб массой 250 кг и 1000 кг.

Военно-воздушные силы Украины уже применяют AASM Hammer, однако пока — только в варианте для 250-килограммовых авиабомб.

Система наведения имеет четыре модификации. Базовая версия SBU-38 использует инерциальную и спутниковую навигацию. SBU-54 дополнительно оснащена тепловизионной головкой самонаведения, SBU-64 — полуактивной лазерной, а версия LIR сочетает в себе все перечисленные системы.

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Почему внимание привлекла версия XLR

По данным Defense Express, при высотном сбросе AASM Hammer способна поражать цели на расстоянии около 70 км. В то же время украинская авиация применяет эти боеприпасы после полёта на малой высоте, из-за чего их дальность сокращается до нескольких десятков километров.

Компания Safran уже работает над новой модификацией AASM Hammer XLR, которая при высотном сбросе сможет преодолевать более 140 км. Впервые её продемонстрировали в 2025 году на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже.

В отличие от базовой версии, AASM Hammer XLR получит малогабаритный турбореактивный двигатель производства Safran Power Units (ранее — Microturbo) вместо твердотопливного ускорителя.

В настоящее время разработчики сосредоточены на создании комплекта для 250-килограммовых авиабомб, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Ожидается, что тестовые образцы появятся уже в 2027 году.

После этого Safran планирует разработать AASM Hammer XLR и для авиабомб массой 1000 кг. Именно эту модификацию Defense Express называет самой интересной, учитывая её потенциальную дальность применения и мощность боеприпаса.

Новини.LIVE сообщали, что 13 июля 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина получит истребители Rafale в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж передаст Киеву лицензии на производство ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для SAMP/T и авиабомб AASM Hammer. Также союзники договорились укрепить украинскую систему противовоздушной обороны.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Франция в этом году передаст Украине дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Также Париж предоставит лицензии на производство ракет Aster и SCALP. Кроме того, Украина совместно с партнерами запустила программу FREYJA для создания массовой антибаллистической системы в течение следующих 12 месяцев.

Франция военная помощь авиабомба
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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