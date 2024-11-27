Кулеба считает, что линия фронта упадет без помощи Трампа

Кулеба объяснил, чем грозит отказ Трампа помочь Украине
Бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что, если избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит или задержит поставки оружия и боеприпасов Украине, Киев ожидают серьезные проблемы. Это связано со снарядным голодом сил обороны.
Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico в среду, 27 ноября.
Линия фронта может упасть
"Линия фронта на Донбассе упадет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", — сказал Кулеба.
Политик добавил, что если Трамп действительно лишит Украину оружия, то решающее значение будет иметь реакция Европы.
Кулеба не уверен, активизирует ли свои усилия Европа и компенсирует ли потерю или сокращение поддержки Украины со стороны США.
Кроме того, Кулеба также считает, что у европейцев будет два варианта действий: они могут либо придерживаться выжидательной стратегии и последовать примеру Трампа, либо принять тот факт, что им придется нести большую долю ответственности.
Он выразил уверенность в том, что Франция, Великобритания, а также страны Северной Европы и Балтии захотят усилить свою поддержку, но предупредил, что ситуация в Германии стала хрупкой из-за выборов.
Также мы писали, что, по мнению Кулебы, Президент Украины Владимир Зеленский не может подписать мирное соглашение с Россией, которое предусматривает территориальные уступки нашего государства. Таким образом, он нарушил бы Конституцию.
Также Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.
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