Кулеба считает, что линия фронта упадет без помощи Трампа

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: CNN

Бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что, если избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит или задержит поставки оружия и боеприпасов Украине, Киев ожидают серьезные проблемы. Это связано со снарядным голодом сил обороны.

Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico в среду, 27 ноября.

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Линия фронта может упасть

"Линия фронта на Донбассе упадет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", — сказал Кулеба.

Политик добавил, что если Трамп действительно лишит Украину оружия, то решающее значение будет иметь реакция Европы.

Кулеба не уверен, активизирует ли свои усилия Европа и компенсирует ли потерю или сокращение поддержки Украины со стороны США.

Кроме того, Кулеба также считает, что у европейцев будет два варианта действий: они могут либо придерживаться выжидательной стратегии и последовать примеру Трампа, либо принять тот факт, что им придется нести большую долю ответственности.

Он выразил уверенность в том, что Франция, Великобритания, а также страны Северной Европы и Балтии захотят усилить свою поддержку, но предупредил, что ситуация в Германии стала хрупкой из-за выборов.

Также мы писали, что, по мнению Кулебы, Президент Украины Владимир Зеленский не может подписать мирное соглашение с Россией, которое предусматривает территориальные уступки нашего государства. Таким образом, он нарушил бы Конституцию.

Также Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.