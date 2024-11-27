Кулеба пояснив, що Зеленський не може підписати мирну угоду на умовах Росії

Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Ексочільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Президент Володимир Зеленський не може підписати мирну угоду з Росією, яка передбачає територіальні поступки з боку нашої держави. Таким чином він порушив би Конституцію.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Politico у середу 27 листопада.

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Зеленський не може підписати мирну угоду

"Мирний договір" за якого Росія забирає повністю Донбас і Україна відмовляється від Криму та НАТО, Зеленський підписати не може через Конституцію. І тому, що це буде його політичний кінець", — зазначив Кулеба.

Колишній міністр також підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на мирну угоду.

Путін одержимий ідеєю знищити Україну. Згідно з його задумом, розгром нашої держави має показати беззахисність решти цивілізованого світу.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба вважає, що війна в Україні може тільки загостритися після приходу до влади у Сполучених Штатах Дональда Трампа. При цьому американський лідер боїться відповідальності за поразку України.

Також Кулеба оцінив подальшу допомогу США, коли Дональд Трамп стане президентом. На його думку, можливі два політичні курси.