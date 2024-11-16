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Кулеба пояснив, чому перемога Трампа може загострити війну

16 листопада 2024 16:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Перемога Трампа може призвести до загострення війни Росії проти України — Кулеба пояснив чому
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війна в Україні може тільки загостритися після приходу до влади у Сполучених Штатах Дональда Трампа. При цьому американський лідер боїться відповідальності за поразку України.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю журналу The Economist.

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Кулеба наголосив, що Трамп не може дозволити собі показати слабкість. На його думку, американський лідер має продемонструвати всьому світу, що його бачення ситуації набагато краще за план Байдена. Окрім цього, Трамп не може допустити, щоб "Україна стала його Афганістаном".

"Навіть якби Зеленський погодився на неприйнятні умови (що є малоймовірним), внутрішні хвилювання у суспільстві загрожували б розпадом. Це дало б Путіну перемогу, яку він давно хотів. Але відповідальність за це ляже прямо на Трампа", — пояснив Кулеба.

Окрім того, колишній глава МЗС припустив, що Трамп, можливо, вірить, що поточна стратегія не зупинить Росію, тому її потрібно змінити. 

"Але стратегія провалюється не через фундаментальні помилки, а тому, що її ніколи не було повністю реалізовано. Напівзаходи і напіврішення призвели до напіврезультатів", — резюмував Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав умови переговорів із Російською Федерацією.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що Україна готова розглядати мирні переговори з РФ лише за умови наявності ефективних механізмів тиску. 

Дмитро Кулеба США Дональд Трамп Україна війна в Україні

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