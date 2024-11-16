Победа Трампа может привести к обострению войны России против Украины - Кулеба объяснил почему

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook

Бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что война в Украине может только обостриться после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. При этом американский лидер опасается ответственности за поражение Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью журналу The Economist.

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Война может обостриться

Кулеба подчеркнул, что Трамп не может позволить себе показать слабость. По его мнению, американский лидер должен продемонстрировать всему миру, что его видение ситуации намного лучше плана Байдена. Кроме того, Трамп не может допустить, чтобы "Украина стала его Афганистаном".

"Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия (что маловероятно), внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы Путину победу, которую он давно хотел. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа", — пояснил Кулеба.

Кроме того, бывший глава МИД предположил, что Трамп может верить, что текущая стратегия не остановит Россию, поэтому ее нужно изменить.

"Но стратегия проваливается не из-за фундаментальных ошибок, а потому, что она никогда не была полностью реализована. Полумеры и полурешения привели к полурезультатам", — резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условия переговоров с Российской Федерацией.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова рассматривать мирные переговоры с РФ только при наличии эффективных механизмов давления.