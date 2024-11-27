Кулеба объяснил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение на условиях России

Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Президент Владимир Зеленский не может подписать мирное соглашение с Россией, которое предусматривает территориальные уступки со стороны нашего государства. Таким образом, он нарушил бы Конституцию.

Об этом он заявил в интервью Politico в среду 27 ноября.

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Зеленский не может подписать мирное соглашение

"Мирный договор", при котором Россия забирает полностью Донбасс и Украина отказывается от Крыма и НАТО, Зеленский подписать не может из-за Конституции. И потому, что это будет его политический конец", — отметил Кулеба.

Бывший министр также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на мирное соглашение.

Путин одержим идеей уничтожить Украину. Согласно его замыслу, разгром нашего государства должен показать беззащитность остального цивилизованного мира.

Ранее мы сообщали, что Кулеба считает, что война в Украине может только обостриться после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. При этом американский лидер опасается ответственности за поражение Украины.

Также Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.