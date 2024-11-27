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Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

27 ноября 2024 10:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Кулеба объяснил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение на условиях России
Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Президент Владимир Зеленский не может подписать мирное соглашение с Россией, которое предусматривает территориальные уступки со стороны нашего государства. Таким образом, он нарушил бы Конституцию.

Об этом он заявил в интервью Politico в среду 27 ноября.

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"Мирный договор", при котором Россия забирает полностью Донбасс и Украина отказывается от Крыма и НАТО, Зеленский подписать не может из-за Конституции. И потому, что это будет его политический конец", — отметил Кулеба.

Бывший министр также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на мирное соглашение.

Путин одержим идеей уничтожить Украину. Согласно его замыслу, разгром нашего государства должен показать беззащитность остального цивилизованного мира.

Ранее мы сообщали, что Кулеба считает, что война в Украине может только обостриться после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. При этом американский лидер опасается ответственности за поражение Украины.

Также Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.

Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба владимир путин Украина война в Украине

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