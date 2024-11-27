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Кулеба пояснив, чим загрожує відмова Трампа допомогти Україні

27 листопада 2024 14:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Кулеба вважає, що лінія фронту впаде без допомоги Трампа
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: CNN
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Колишній глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припинить чи затримає постачання зброї та боєприпасів Україні, на Київ чекають серйозні проблеми. Це пов'язано із збройним голодом Сил оборони.

Таку заяву зробив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico у середу, 27 листопада.

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"Лінія фронту на Донбасі впаде, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні", — сказав Кулеба.

Політик додав, що якщо Трамп справді позбавить Україну зброї, то вирішальне значення матиме реакція Європи.

Наразі Кулеба не впевнений, чи активізує свої зусилля Європа і чи компенсує втрату чи скорочення підтримки України з боку США.

Кулеба також вважає, що у європейців буде два варіанти дій: вони можуть або дотримуватися вичікувальної стратегії і наслідувати приклад Трампа, або прийняти той факт, що їм доведеться нести велику частку відповідальності.

Він висловив упевненість у тому, що Франція, Великобританія, а також країни Північної Європи та Балтії захочуть посилити свою підтримку, але попередив, що в Німеччині ситуація стала крихкою через вибори.

Також ми писали, що, на думку Кулеби, Президент України Володимир Зеленський не може підписати мирну угоду з Росією, яка передбачає територіальні поступки з боку нашої держави. Таким чином він порушив би Конституцію.

Також Кулеба оцінив подальшу допомогу США, коли Дональд Трамп стане президентом. На його думку, можливі два політичні курси.

Дмитро Кулеба США Дональд Трамп військова допомога Україна

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