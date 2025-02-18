Кулеба прокомментировал мирный план Трампа

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: BBC

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США хотят заключения договоренностей между Украиной и Россией вроде "Минских соглашений". Но в таком случае война не прекратится, а уменьшится интенсивность боевых действий.

Об этом Кулеба сказал в интервью украинской редакции BBC.

Читайте также:

Соглашение между Украиной и РФ

По словам бывшего главы МИД, президент России Владимир Путин хочет всю Украину.

"Я считаю, что для него лучшая гарантия невступления Украины в НАТО — это уничтожение Украины. И он это знает. Потому что он не доверяет Западу, он им не верит. Он считает, что они его кинут, как всегда, кидали", — сказал Кулеба.

По его мнению, новый президент США Дональд Трамп считает, что с Путиным можно о чем-то договориться и провести линию, на которой он остановится. Поэтому сейчас реальная договоренность о завершении войны невозможна.

В то же время Кулеба считает, что сейчас позиция американцев в том, что единственный реалистичный сценарий — это заключение чего-то вроде "Минска-3".

"Но тогда мы должны честно сказать людям: смотрите, мы не останавливаем войну, а просто уменьшаем интенсивность боевых действий", — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский не согласился подписать меморандум, по которому США получили бы 50% запасов полезных ископаемых Украины.

А издание The Telegraph писало, что соглашение относительно редких металлов, которое предложили США Украине, хуже, чем репарации для Германии после Второй мировой войны.