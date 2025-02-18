Кулеба прокоментував мирний план Трампа

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: BBC

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що США хочуть укладення домовленостей між Україною та Росією на кшталт "Мінських угод". Але в такому разі війна не припиниться, а зменшиться інтенсивність бойових дій.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю українській редакції BBC.

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За словами колишнього очільника МЗС, президент Росії Володимир Путін хоче всю Україну.

"Я вважаю, що для нього найкраща гарантія невступу України в НАТО — це знищення України. І він це знає. Бо він не довіряє Заходу, він їм не вірить. Він вважає, що вони його кинуть, як завжди кидали", — сказав Кулеба.

На його думку, новий президент США Дональд Трамп вважає, що з Путіним можна про щось домовитись та провести лінію, на якій він зупиниться. Тому наразі реальна домовленість про завершення війни неможлива.

Водночас Кулеба вважає, що зараз американці мають позицію, що єдиний реалістичний сценарій — це укладання чогось на кшталт "Мінська-3".

"Але тоді ми маємо чесно сказати людям: дивіться, ми не зупиняємо війну, а просто зменшуємо інтенсивність бойових дій", — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський не погодився підписати меморандум, за яким США отримали б 50% запасів корисних копалин України.

А видання The Telegraph писало, що угода стосовно рідкісноземельних металів, яку запропонували США Україні, є гіршою, аніж репарації для Німеччини після Другої світової війни.