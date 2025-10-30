Кудрицкий вышел под залог из СИЗО — детали
Дата публикации 30 октября 2025 18:53
Экс-глава Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога.
Экс-глава Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога. Его обязали являться по вызову, не покидать Киев без разрешения, сдать паспорта, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет, сообщил Общественному адвокат Грабик.
Защитник также уточнил, что залог внесла компания, не связанная с Кудрицким. Вчера его отправили под стражу по подозрению в мошенничестве. Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда.
