Экс-глава Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога.

Экс-глава Укрэнерго Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога. Его обязали являться по вызову, не покидать Киев без разрешения, сдать паспорта, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет, сообщил Общественному адвокат Грабик.



Защитник также уточнил, что залог внесла компания, не связанная с Кудрицким. Вчера его отправили под стражу по подозрению в мошенничестве. Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда.