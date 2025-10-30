Владимир Кудрицкий вышел из-под стражи — за него внесли залог

Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО. За него 30 октября внесли залог в размере 13,7 млн грн.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

За Кудрицкого внесли залог

Ссылаясь на источники, журналисты сообщили, что за Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн грн. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Известно, что прокуратура колебалась относительно залога, ведь там считают, что подозреваемый может сбежать за границу. У него есть отсрочка и трое несовершеннолетних детей.

После того, как за Кудрицкого внесут залог, он должен выполнять ряд обязательств, в частности:

сдать загранпаспорт,

не покидать место жительства без разрешения.

Напомним, 29 октября для Кудрицкого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога.

В то же время адвокат чиновника считает, что решение суда о содержании под стражей безосновательное и готовил апелляцию.

Отметим, ранее ГБР проводило обыски у экс-главы Укрэнерго. Следственные действия связаны с уголовным производством относительно возможного завышения объемов вырубки леса.