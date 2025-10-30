Владимир Кудрицкий вышел из-под стражи — за него внесли залог

Кудрицкий вышел из СИЗО — за него внесли залог
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО. За него 30 октября внесли залог в размере 13,7 млн грн.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
За Кудрицкого внесли залог
Ссылаясь на источники, журналисты сообщили, что за Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн грн. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
Известно, что прокуратура колебалась относительно залога, ведь там считают, что подозреваемый может сбежать за границу. У него есть отсрочка и трое несовершеннолетних детей.
После того, как за Кудрицкого внесут залог, он должен выполнять ряд обязательств, в частности:
- сдать загранпаспорт,
- не покидать место жительства без разрешения.
Напомним, 29 октября для Кудрицкого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога.
В то же время адвокат чиновника считает, что решение суда о содержании под стражей безосновательное и готовил апелляцию.
Отметим, ранее ГБР проводило обыски у экс-главы Укрэнерго. Следственные действия связаны с уголовным производством относительно возможного завышения объемов вырубки леса.
