Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Кудрицький/Facebook

Сьогодні, 30 жовтня, колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Його зобов'язали з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет, повідомив Суспільному адвокат Грабик.



Захисник також уточнив, що заставу внесла компанія, не пов’язана з Кудрицьким. Вчора його відправили під варту через підозру в шахрайстві. Сторона захисту планує подати апеляцію на рішення суду.