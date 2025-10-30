Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кудрицький вийшов під заставу із СІЗО — деталі

Кудрицький вийшов під заставу із СІЗО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:53
Оновлено: 19:17
Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО
Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Кудрицький/Facebook

Сьогодні, 30 жовтня, колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО

Новина доповнюється...

 

Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Його зобов'язали з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет, повідомив Суспільному адвокат Грабик. 
 
Захисник також уточнив, що заставу внесла компанія, не пов’язана з Кудрицьким. Вчора його відправили під варту через підозру в шахрайстві. Сторона захисту планує подати апеляцію на рішення суду. 

СІЗО Укренерго застава розслідування Володимир Кудрицький
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації