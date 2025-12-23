Видео
Україна
Видео

Кудрицкий обжаловал меру пресечения — какое решение принял суд

Кудрицкий обжаловал меру пресечения — какое решение принял суд

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 20:01
Дело Кудрицкого — какую меру пресечения суд избрал экс-главе Укрэнерго 23 декабря
Владимир Кудрицкий в зале суда. Фото: Суспільне

Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Однако судья вдвое уменьшил сумму залога — с 14 до 7 млн гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" во вторник, 23 декабря.

Какую меру пресечения для Кудрицкого просили адвокаты

Адвокаты просили для Кудрицкого меру пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей. А прокуроры просили оставить меру пресечения без изменений.

В результате — Кудрицкий останется под стражей, пока за него не внесут залог.

Справка

Экс-главу "Укрэнерго" подозревают в присвоении государственных средств вместе с сообщниками. Следствие установило, что он вместе с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем присвоил часть аванса, который был выделен на реконструкцию объектов энергосетей.

Напомним, в октябре Кудрицкий вышел под залог 13,7 миллиона гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение Кудрицкому и заявил, что он не справился со своей задачей.

суд Укрэнерго залог адвокат Владимир Кудрицкий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
