Справа Кудрицього — який запобіжний захід суд обрав ексголові Укренерго 23 грудня

Апеляційний суд Києва залишив під вартою ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького. Проте суддя вдвічі зменшив суму застави — з 14 до 7 млн гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" у вівторок, 23 грудня.

Який запобіжний захід для Кудрицького просили адвокати

Адвокати просили для Кудрицького запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання із покладанням відповідних обовʼязків. А прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

У результаті — Кудрицький залишиться під вартою, поки за нього не внесуть заставу.

Ексголову "Укренерго" підозрюють у привласненні державних коштів разом із спільниками. Слідство встановило, що він разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем привласнив частину авансу, який був виділений на реконструкцію об’єктів енергомереж.

Нагадаємо, у жовтні Кудрицький вийшов під заставу 13,7 мільйона гривень.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру Кудрицькому і заявив, що він не впорався зі своїм завданням.