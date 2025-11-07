Зеленський оцінив дії екскерівника “Укренерго” Кудрицького

Зеленський різко висловився про ексочільника “Укренерго”
Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:11
Оновлено: 17:20
термінова
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у масштабних зловживаннях. Глава держави заявив, що саме на ньому лежала відповідальність за захист енергосистеми країни, однак він не впорався зі своїм завданням.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама