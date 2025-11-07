Зеленский оценил действия экс-руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в масштабных злоупотреблениях. Глава государства заявил, что именно на нем лежала ответственность за защиту энергосистемы страны, однако он не справился со своей задачей.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга в пятницу, 7 ноября.

"Он этого не сделал": реакция президента

По словам президента, Кудрицкий возглавлял ключевую государственную структуру, которая должна была обеспечить устойчивость энергетической системы Украины перед угрозами, но результаты его работы оказались неудовлетворительными. Его заявление прозвучало на фоне громкого расследования относительно возможного присвоения средств "Укрэнерго".

"Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий был главой большой системы, которая должна была обезопасить нашу энергетику, и он этого не сделал", — отметил Зеленский.

Как известно, бывшего руководителя компании подозревают в незаконном завладении десятками миллионов гривен. По данным следствия, в 2018 году Кудрицкий якобы вступил в сговор со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем и через фиктивные договоры на реконструкцию объектов энергосетей присвоил часть аванса. Правоохранители оценивают ущерб в более чем 13 миллионов гривен.

Напомним, что ГБР выдвинуло подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого подозревают в присвоении государственных средств вместе с сообщниками.

Ранее мы также информировали, что 30 октября Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен.