Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной находятся на паузе. В то же время он добавил, что вопросы по обмену пленными будут обсуждаться и в дальнейшем. Также это касается репарации тел погибших военных.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на "Суспільне".

Читайте также:

Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановили

По словам Пескова, Москва намерена договариваться с Киевом о новых обменах пленными. Также продолжится работа по возвращению тел погибших военных.

"Работа этого направления будет обязательно продолжена", — заявил Песков.

В то же время он добавил, что переговоры в трехстороннем формате сейчас на паузе. При этом спикер Кремля подчеркнул, что спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы РФ и США.

"Трехсторонняя группа — на паузе", — отметил Песков.

Киев подтвердил паузу в переговорах

В среду, 18 марта, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что переговоры между Украиной, США и РФ временно приостановлены. При этом он добавил, что контакты между переговорными группами продолжаются ежедневно.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране вредит переговорам между Украиной, Россией и США. По его словам, процесс постоянно оттягивается из-за ситуации на Ближнем Востоке.