Кремль заявив про паузу у переговорах з Україною

Дата публікації: 19 березня 2026 09:52
Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною перебувають на паузі. Водночас він додав, що питання стосовно обміну полоненими будуть обговорюватимуться й надалі. Також це стосується репарації тіл загиблих військових.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на "Суспільне".

Читайте також:

Процес переговорів між Україною та РФ призупинили

За словами Пєскова, Москва має намір домовлятися з Києвом про нові обміни полоненими. Також продовжиться робота щодо повернення тіл загиблих військових.

"Роботу цього напряму буде обов'язково продовжено", — заявив Пєсков.

Водночас він додав, що переговори у тристоронньому форматі наразі на паузі. При цьому речник Кремля підкреслив, що спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв продовжує працювати у межах двосторонньої робочої групи РФ та США.

"Тристороння група — на паузі", — зазначив Пєсков.

Київ підтвердив паузу у переговорах

У середу, 18 березня, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що переговори між Україною, США та РФ тимчасово призупинені. При цьому він додав, що контакти між переговорними групами тривають щодня.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані шкодить переговорам між Україною, Росією та США. За його словами, процес постійно відтягується через ситуацію на Близькому Сході.

війна в Україні Росія мирні переговори
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

