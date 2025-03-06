Путин назначил нового посла России в США — Александра Дарчиева

Александр Дарчиев. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин официально утвердил нового посла России в Соединенных Штатах Америки. Им стал дипломат Александр Дарчиев, который также будет выполнять функции постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Об этом Кремль сообщил на официальной странице в четверг, 6 марта.

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Сообщение о назначении Дарчиева. Фото: скриншот

Соответствующий указ опубликован в официальных документах Кремля. Из открытых источников известно, что Александр Дарчиев имеет многолетний опыт в дипломатии — он работает в этой сфере с 1992 года и ранее уже занимал различные должности в российском представительстве в Вашингтоне.

С 2014 по 2021 год Дарчиев возглавлял российское посольство в Канаде, после чего стал директором департамента Северной Атлантики. Кроме того, он входил в руководство Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ.

Тем временем президент США Дональд Трамп демонстрирует дружелюбное отношение к России. Так стало в ЦРУ подтвердили, что Трамп приказал остановить обмен разведданными с Украиной.

Тем временем Россия просит у США помочь вернуть конфискованное имущество.

Источники Financial Times заявили, что близкий соратник российского диктатора Владимира Путина Маттиас Варниг стремится перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" благодаря связям с Дональдом Трампом.

Между тем сам Дональд Трамп во время последнего выступления заявил, что Россия хочет мира и стремится достичь его справедливым путем.