Північний потік-2 — друг Путіна хоче перезапустити газопровід

Соратник Путіна Маттіас Варніг. Фото: росЗМІ

Близький соратник російського диктатора Володимира Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Його план передбачає зв'язок з Дональдом Трампом та підтримку США.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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Посилаючись на співрозмовника, видання повідомило, що план Варніга передбачає зв'язок з командою Дональда Трампа через бізнесменів США. Також він хоче докласти зусиль для сприяння припинення війни в Україні та поглиблення економічних зв'язків між Америкою та Росією.

Водночас посадовці з адміністрації Трампа знають про ініціативу залучення американських інвесторів і розглядають відновлення відносин з РФ.

Про обговорення перезапуску "Північного потоку-2" потягом останніх тижнів дізналися високопосадовці ЄС. Вони заявили про занепокоєння і вже обговорили це питання.

"Цей план теоретично дасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи після того, як країни ЄС вирішили покласти край своїй залежності від російського газу після її вторгнення в Україну", — йдеться у матеріалі.

Однак в цій ситуації все ж є перешкоди. За даними видання, для цього Штатам потрібно скасувати санкції проти Росії, Москві погодитись на відновлення постачання, які вона припинила під час війни, а Німеччині дозволити надходити газу до всіх потенційних покупців у Європі.

Водночас сам Варніг у коментарі Financial Times заявив, що він "не брав участі в жодних дискусіях з американськими політиками або представниками бізнесу". За його словами, він "дотримується правил як підсанкційна особа в США".

Що відомо про Маттіаса Варніга

Варніг був близьким другом Путіна ще з 1990-х років. Разом з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 2015 році він відкривав газопровід "Північний потік-1". Проте після початку повномасштабної війни в Україні Варніг назвав це "помилкою" та вийшов зі складу директорів "Роснєфті" та "Транснєфті". А вже в березні 2023 року він пішов з посади генерального директора в компанії Nord Stream 2 AG, оператора "Північного потоку-2".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року трапився вибух на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм. Після цього у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

За кілька місяців у мережі з'явились нові кадри пошкоджених "Північних потоків". Фрагменти вигляду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного дрона.