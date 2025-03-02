Северный поток-2 — друг Путина хочет перезапустить газопровод

Соратник Путина Маттиас Варниг. Фото: росСМИ

Близкий соратник российского диктатора Владимира Путина Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Его план предусматривает связь с Дональдом Трампом и поддержку США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Ссылаясь на собеседника, издание сообщило, что план Варнига предусматривает связь с командой Дональда Трампа через бизнесменов США. Также он хочет приложить усилия для содействия прекращению войны в Украине и углубления экономических связей между Америкой и Россией.

В то же время чиновники из администрации Трампа знают об инициативе привлечения американских инвесторов и рассматривают восстановление отношений с РФ.

Об обсуждении перезапуска "Северного потока-2" в течение последних недель узнали высокопоставленные чиновники ЕС. Они заявили об обеспокоенности и уже обсудили этот вопрос.

"Этот план теоретически даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоресурсов в Европу после того, как страны ЕС решили положить конец своей зависимости от российского газа после ее вторжения в Украину", — говорится в материале.

Однако в этой ситуации все же есть препятствия. По данным издания, для этого Штатам нужно отменить санкции против России, Москве согласиться на возобновление поставок, которые она прекратила во время войны, а Германии позволить поступать газу ко всем потенциальным покупателям в Европе.

В то же время сам Варниг в комментарии Financial Times заявил, что он "не участвовал ни в каких дискуссиях с американскими политиками или представителями бизнеса". По его словам, он "придерживается правил как подсанкционное лицо в США".

Что известно о Маттиасе Варниге

Варниг был близким другом Путина еще с 1990-х годов. Вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2015 году он открывал газопровод "Северный поток-1". Однако после начала полномасштабной войны в Украине Варниг назвал это "ошибкой" и вышел из состава директоров "Роснефти" и "Транснефти". А уже в марте 2023 года он ушел с должности генерального директора в компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2".

Напомним, в конце сентября 2022 года случился взрыв на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" возле острова Борнхольм. После этого в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Через несколько месяцев в сети появились новые кадры поврежденных "Северных потоков". Фрагменты вида поврежденной трубы удалось снять с помощью подводного дрона.