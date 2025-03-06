Путін призначив нового посла Росії в США – Олександра Дарчієва

Олександр Дарчієв. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін офіційно затвердив нового посла Росії у Сполучених Штатах Америки. Ним став дипломат Олександр Дарчієв, який також виконуватиме функції постійного спостерігача Росії при Організації американських держав у Вашингтоні.

Про це Кремль повідомив на офіційній сторінці в четвер, 6 березня.

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Повідомлення про призначення Дарчієва. Фото: скриншот

Відповідний указ опубліковано в офіційних документах Кремля. ІЗ відкритих джерел відомо, що Олександр Дарчієв має багаторічний досвід у дипломатії — він працює в цій сфері з 1992 року та раніше вже обіймав різні посади в російському представництві у Вашингтоні.

З 2014 до 2021 року Дарчієв очолював російське посольство в Канаді, після чого став директором департаменту Північної Атлантики. Крім того, він входив до керівництва Департаменту Північної Америки Міністерства закордонних справ РФ.

Тим часом президент США Дональд Трамп демонструє приязне ставлення до Росії. Так стало в ЦРУ підтвердили, що Трамп наказав зупинити обмін розвідданими з Україною.

Тим часом Росія просить в США допомогти повернути конфісковане майно.

Джерела Financial Times заявили, що близький соратник російського диктатора Володимира Путіна Маттіас Варніг прагне перезапустити російський газопровід "Північний потік-2" завдяки зв'язкам з Дональдом Трампом.

Тим часом сам Дональд Трамп під час останнього виступу заявив, що Росія хоче миру і прагне досягти його справедливим шляхом.