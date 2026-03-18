Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Крейденко назвал альтернативу поездам в прифронтовых городах

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 14:56
Владимир Крейденко. Фото: кадр из видео

Сейчас в Украине не рассматривают возможность остановки железнодорожного сообщения в прифронтовые города, несмотря на постоянные атаки врага на поезда. В то же время, как отметил нардеп Владимир Крейденко, стоит подумать об альтернативных видах транспорта, в частности, автобусах. Они могут быть более безопасными благодаря маневренности, убежден нардеп от "Слуги народа".

Об этом Крейденко заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 марта.

Как отметил нардеп, постоянные российские атаки на железную дорогу ставят под вопрос целесообразность классической эвакуации поездом. Несмотря на это, он добавил, что решение об остановке железнодорожного сообщения вряд ли примут.

"Я думаю, что нет (Решение об остановке железнодорожного сообщения не примут. — Ред.), но нельзя исключать ничего. Мы сейчас живем в такое время, когда война диктует свои условия. И если станет вопрос, рисковать ли жизнью людей для того, чтобы их перевезти из Харьковщины, Запорожья, Херсонщины в другой город, но под шахедами, дронами, то я думаю, что надо над этим десять раз подумать", — подчеркнул нардеп.

Крейденко добавил, что автомобильное сообщение и поездки в автобусах являются более безопасными, чем в поездах, хотя и россияне так же целятся по маршруткам и машинам. Несмотря на это, такой транспорт более маневренный.

"Железная дорога едет теми путями, которые положены, и свернуть влево-вправо она не может. Что касается автобуса, он более маневренный, и безусловно, здесь тоже надо учитывать ситуацию с безопасностью, давать четкие сигналы, когда перевозится большое количество людей, что делать водителю", — пояснил Крейденко.

Удары РФ по транспорту на прифронтовых территориях

Утром 18 марта россияне атаковали тепловоз на Черниговщине. Из-за обстрела оккупантов пострадали машинист и его помощник.

Также ранее российские войска ударили по поезду Киев-Сумы. На момент атаки в нем находились около 200 пассажиров.

Еще один обстрел произошел на Николаевщине и Сумщине. Под атаки врага также попали объекты железной дороги.

опасность железная дорога поезд
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации