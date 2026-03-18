Крейденко назвал альтернативу поездам в прифронтовых городах

Владимир Крейденко. Фото: кадр из видео

Сейчас в Украине не рассматривают возможность остановки железнодорожного сообщения в прифронтовые города, несмотря на постоянные атаки врага на поезда. В то же время, как отметил нардеп Владимир Крейденко, стоит подумать об альтернативных видах транспорта, в частности, автобусах. Они могут быть более безопасными благодаря маневренности, убежден нардеп от "Слуги народа".

Об этом Крейденко заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 марта.

Как отметил нардеп, постоянные российские атаки на железную дорогу ставят под вопрос целесообразность классической эвакуации поездом. Несмотря на это, он добавил, что решение об остановке железнодорожного сообщения вряд ли примут.

"Я думаю, что нет (Решение об остановке железнодорожного сообщения не примут. — Ред.), но нельзя исключать ничего. Мы сейчас живем в такое время, когда война диктует свои условия. И если станет вопрос, рисковать ли жизнью людей для того, чтобы их перевезти из Харьковщины, Запорожья, Херсонщины в другой город, но под шахедами, дронами, то я думаю, что надо над этим десять раз подумать", — подчеркнул нардеп.

Крейденко добавил, что автомобильное сообщение и поездки в автобусах являются более безопасными, чем в поездах, хотя и россияне так же целятся по маршруткам и машинам. Несмотря на это, такой транспорт более маневренный.

"Железная дорога едет теми путями, которые положены, и свернуть влево-вправо она не может. Что касается автобуса, он более маневренный, и безусловно, здесь тоже надо учитывать ситуацию с безопасностью, давать четкие сигналы, когда перевозится большое количество людей, что делать водителю", — пояснил Крейденко.

Удары РФ по транспорту на прифронтовых территориях

Утром 18 марта россияне атаковали тепловоз на Черниговщине. Из-за обстрела оккупантов пострадали машинист и его помощник.

Также ранее российские войска ударили по поезду Киев-Сумы. На момент атаки в нем находились около 200 пассажиров.

Еще один обстрел произошел на Николаевщине и Сумщине. Под атаки врага также попали объекты железной дороги.