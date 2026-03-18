Крейденко назвав альтернативу потягам у прифронтових містах

Володимир Крейденко. Фото: кадр з відео

Наразі в Україні не розглядають можливість зупинки залізничного сполучення до прифронтових міст попри постійні атаки ворога на потяги. Водночас, як зауважив нардеп Володимир Крейденко, варто подумати про альтернативні види транспорту, зокрема, автобуси. Вони можуть бути більш безпечними завдяки маневреності, переконаний нардеп від "Слуги народу".

Про це Крейденко заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 березня.

Крейденко пояснив, чому автобуси можуть бути безпечнішими за потяги

Як зазначив нардеп, постійні російські атаки на залізницю ставлять під питання доцільність класичної евакуації потягом. Попри це, він додав, що рішення про зупинку залізничного сполучення навряд чи приймуть.

"Я думаю, що ні (Рішення про зупинку залізничного сполучення не ухвалять. — Ред.), але не можна виключати нічого. Ми зараз живемо в такий час, коли війна диктує свої умови. І якщо стане питання, чи ризикувати життям людей для того, щоб їх перевезти з Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини в інше місто, але під шахедами, дронами, то я думаю, що треба над цим десять разів подумати", — наголосив нардеп.

Крейденко додав, що автомобільне сполучення та поїздки в автобусах є більш безпечними, ніж у потягах, хоча й росіяни так само ціляться по маршрутках та машинах. Попри це, такий транспорт більш маневрений.

"Залізниця їде тими коліями, які покладені, і звернути вліво-вправо вона не може. Стосовно автобуса, він більш маневровий, і безумовно, тут теж треба враховувати безпекову ситуацію, давати чіткі сигнали, коли перевозиться велика кількість людей, що робити водію", — пояснив Крейденко.

Удари РФ по транспорту на прифронтових територіях

Вранці 18 березня росіяни атакували тепловоз на Чернігівщині. Через обстріл окупантів постраждали машиніст та його помічник.

Також раніше російські війська вдарили по потягу Київ-Суми. На момент атаки у ньому перебували близько 200 пасажирів.

Ще один обстріл стався на Миколаївщині та Сумщині. Під атаки ворога також потрапили об'єкти залізниці.