В Генпрокуратуре объяснили, как происходит реформа во время войны

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: Киевская ОВА

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал проведение реформы во время военного положения. Он заявил, что работает на результат, а не ради должности.

Об этом сообщает Ми Україна в среду, 23 июля.

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"Я ответственное лицо, поэтому я хочу дать результаты, мне доверили эту должность, просто быть на этой должности — зачем? У меня есть желание сделать результаты, мое время идет в обратном направлении, уменьшаясь", — сказал Кравченко.

Генпрокурор отметил, что никто не находится на должности всю жизнь, поэтому он хочет достичь определенных результатов. Также он проинформировал об изменениях относительно кадрового ресурса.

"В этих изменениях я прочитал недавно два для меня изменения, которые заметил: во время военного положения можно переводить работников из окружной прокуратуры в областную. Также можно из институтов и из других правоохранительных органов брать на должность прокуроров", — добавил Кравченко.

Ранее Кравченко объяснил, что изменится в работе НАБУ и САП после принятия закона №12414.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект. Депутаты заявили, что он предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.