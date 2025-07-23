В Генпрокуратуре объяснили, как происходит реформа во время войны

Кравченко объяснил успешность реформы прокуратуры во время войны
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал проведение реформы во время военного положения. Он заявил, что работает на результат, а не ради должности.
Об этом сообщает Ми Україна в среду, 23 июля.
Реформа прокуратуры в Украине
"Я ответственное лицо, поэтому я хочу дать результаты, мне доверили эту должность, просто быть на этой должности — зачем? У меня есть желание сделать результаты, мое время идет в обратном направлении, уменьшаясь", — сказал Кравченко.
Генпрокурор отметил, что никто не находится на должности всю жизнь, поэтому он хочет достичь определенных результатов. Также он проинформировал об изменениях относительно кадрового ресурса.
"В этих изменениях я прочитал недавно два для меня изменения, которые заметил: во время военного положения можно переводить работников из окружной прокуратуры в областную. Также можно из институтов и из других правоохранительных органов брать на должность прокуроров", — добавил Кравченко.
Ранее Кравченко объяснил, что изменится в работе НАБУ и САП после принятия закона №12414.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект. Депутаты заявили, что он предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
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