Генпрокурор України зустрівся з представниками G7 — головні теми

Зустріч Руслана Кравченка з представниками G7. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом з очільником Служби безпеки Василем Малюком та очільником Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим зустрілися з представниками G7. Вони відповіли на всі питання, які їх цікавили.

Про це повідомив Руслан Кравченко у Telegram 22 липня.

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Зустріч Кравченка з представниками G7

Кравченко розповів, що під час цієї зустрічі обговорили низку важливих питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни.

За словами Генпрокурора, міжнародні партнери України отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів нашої держави в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.

"Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами збігається", — наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 22 липня Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 12414, який передбачає повне підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору. Документ вже передали на підпис Володимиру Зеленському.

В Єврокомісії відреагували на закон про обмеження НАБУ і САП. Там назвали це "серйозним кроком назад".