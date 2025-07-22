Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кравченко зустрівся з представниками G7 — що обговорили

Кравченко зустрівся з представниками G7 — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 20:30
Генпрокурор України зустрівся з представниками G7 — головні теми
Зустріч Руслана Кравченка з представниками G7. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом з очільником Служби безпеки Василем Малюком та очільником Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим зустрілися з представниками G7. Вони відповіли на всі питання, які їх цікавили.

Про це повідомив Руслан Кравченко у Telegram 22 липня. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Кравченка з представниками G7

Кравченко розповів, що під час цієї зустрічі обговорили низку важливих питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни.

За словами Генпрокурора, міжнародні партнери України отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів нашої держави в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.

"Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права —  надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами збігається", — наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 22 липня Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 12414, який передбачає повне підпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору. Документ вже передали на підпис Володимиру Зеленському.

В Єврокомісії відреагували на закон про обмеження НАБУ і САП. Там назвали це "серйозним кроком назад". 

СБУ ДБР корупція G7 Україна Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації