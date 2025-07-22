Генпрокурор Украины встретился с представителями G7 — главные темы

Встреча Руслана Кравченко с представителями G7. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с главой Службы безопасности Василием Малюком и главой Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым встретились с представителями G7. Они ответили на все вопросы, которые их интересовали.

Об этом сообщил Руслан Кравченко в Telegram 22 июля.

Реклама

Читайте также:

Встреча Кравченко с представителями G7

Кравченко рассказал, что во время этой встречи обсудили ряд важных вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов до борьбы с врагом на передовой и внутри страны.

По словам Генпрокурора, международные партнеры Украины получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и относительно работы правоохранительных органов нашего государства в целом, и относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

"Убежден — доверие и уверенность общественности в верховенстве права — сверхважные. И в этом наше видение с международными партнерами совпадает", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, 22 июля Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который предусматривает полное подчинение НАБУ и САП Генеральному прокурору. Документ уже передали на подпись Владимиру Зеленскому.

В Еврокомиссии отреагировали на закон об ограничении НАБУ и САП. Там назвали это "серьезным шагом назад".