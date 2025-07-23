У Генпрокуратурі пояснили, як відбувається реформа під час війни

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Київська ОВА

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував проведення реформи під час воєнного стану. Він заявив, що працює на результат, а не заради посади.

Про це повідомляє Ми Україна у середу, 23 липня.

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"Я відповідальна особа, тому я хочу дати результати, мені довірили цю посаду, просто бути на цій посаді — навіщо? У мене є бажання зробити результати, мій час йде у зворотному напрямку, зменшуючись", — сказав Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що ніхто не перебуває на посаді все життя, тому він хоче досягти певних результатів. Також він проінформував про зміни щодо кадрового ресурсу.

"У цих змінах я прочитав нещодавно дві для мене зміни, які помітив: під час воєнного стану можна переводити працівників з окружної прокуратури до обласної. Також можна з інститутів та з інших правоохоронних органів брати на посаду прокурорів", — додав Кравченко.

Раніше Кравченко пояснив, що зміниться в роботу НАБУ та САП після ухвалення закону №12414.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Депутати заявили, що він передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.