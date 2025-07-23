Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кравченко пояснив успішність реформи прокуратури під час війни

Кравченко пояснив успішність реформи прокуратури під час війни

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 10:42
У Генпрокуратурі пояснили, як відбувається реформа під час війни
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Київська ОВА

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував проведення реформи під час воєнного стану. Він заявив, що працює на результат, а не заради посади. 

Про це повідомляє Ми Україна у середу, 23 липня.

Реклама
Читайте також:

Реформа прокуратури в Україні

"Я відповідальна особа, тому я хочу дати результати, мені довірили цю посаду, просто бути на цій посаді — навіщо? У мене є бажання зробити результати, мій час йде у зворотному напрямку, зменшуючись", — сказав Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що ніхто не перебуває на посаді все життя, тому він хоче досягти певних результатів. Також він проінформував про зміни щодо кадрового ресурсу.

"У цих змінах я прочитав нещодавно дві для мене зміни, які помітив: під час воєнного стану можна переводити працівників з окружної прокуратури до обласної. Також можна з інститутів та з інших правоохоронних органів брати на посаду прокурорів", — додав Кравченко.

Раніше Кравченко пояснив, що зміниться в роботу НАБУ та САП після ухвалення закону №12414.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Депутати заявили, що він передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Офіс генерального прокурора прокуратура війна в Україні реформа Руслан Кравченко
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації