У Генпрокуратурі пояснили, як відбувається реформа під час війни

Кравченко пояснив успішність реформи прокуратури під час війни
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував проведення реформи під час воєнного стану. Він заявив, що працює на результат, а не заради посади.
Про це повідомляє Ми Україна у середу, 23 липня.
Реформа прокуратури в Україні
"Я відповідальна особа, тому я хочу дати результати, мені довірили цю посаду, просто бути на цій посаді — навіщо? У мене є бажання зробити результати, мій час йде у зворотному напрямку, зменшуючись", — сказав Кравченко.
Генпрокурор зауважив, що ніхто не перебуває на посаді все життя, тому він хоче досягти певних результатів. Також він проінформував про зміни щодо кадрового ресурсу.
"У цих змінах я прочитав нещодавно дві для мене зміни, які помітив: під час воєнного стану можна переводити працівників з окружної прокуратури до обласної. Також можна з інститутів та з інших правоохоронних органів брати на посаду прокурорів", — додав Кравченко.
Раніше Кравченко пояснив, що зміниться в роботу НАБУ та САП після ухвалення закону №12414.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт. Депутати заявили, що він передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
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