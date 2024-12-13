Новое назначение Костина — СМИ узнали о возможной должности

Костина могут назначить на дипломатическую должность в ЕС, — СМИ
Бывший Генеральный прокурор Андрей Костин, вероятно, получит должность посла Украины в Нидерландах. Чиновник ушел с должности в октябре 2024 года.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в команде президента в пятницу, 13 декабря.
Новая должность Андрея Костина
Как отмечает издание, в октябре 2022 года Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Это произошло на фоне скандалов с незаконным получением статуса инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области. Издание сообщило о возможной новой должности Костина. По информации источника, эксгенпрокурора могут назначить послом Украины в Нидерландах.
"Что же касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", — уточнил собеседник.
Напомним, Верховный Суд окончательно уволил Всеволода Князева с должности. Большая Палата оставила без изменений решение Высшего совета правосудия.
Секретарь Черниговского горсовета, исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако заявил об освобождении от должности. Он обвинил чиновников военных администраций в политическом давлении и угрозах.
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