Нове призначення Костіна — ЗМІ дізнались про можливу посаду

Андрій Костін. Фото: Reuters

Колишній Генеральний прокурор Андрій Костін, ймовірно, отримає посаду посла України в Нідерландах. Посадовець пішов з посади у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в команді президента у п'ятницю, 13 грудня.

Читайте також:

Нова посада Андрія Костіна

Як зазначає видання, у жовтні 2022 року Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі скандалів з незаконним отриманням статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області. Видання повідомило про ймовірну нову посаду Костіна. За інформацією джерела "Суспільного", ексгенпрокурора можуть призначити послом України в Нідерландах.

"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", — уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, Верховний Суд остаточно звільнив Всеволода Князєва з посади. Велика Палата залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя.

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако заявив про звільнення з посади. Він звинуватив чиновників військових адміністрацій у політичному тиску та погрозах.