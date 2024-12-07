Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Місто в облозі — в.о. мера Чернігова звільнився зі скандалом arrow

Місто в облозі — в.о. мера Чернігова звільнився зі скандалом

7 грудня 2024 14:57
Анастасія Постоєнко - Редактор
Олександр Ломако подає у відставку з посади виконувача обов'язків мера Чернігова
В.о. мера Чернігова Олександр Ломако. Фото: Чернігівська міська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов’язків міського голови, Олександр Ломако в суботу, 7 грудня, зробив заяву про подачу заяви на звільнення. Він звинуватив чиновників військових адміністрацій у політичному тиску та погрозах.

Про це повідомляє веб-портал Чернігівської міської ради.

Читайте також:

Олександр Ломако подає у відставку

Чиновник заявив, що покидає посаду заради міста. Мовляв, чиновники з військових адміністрацій "взяли місто в облогу" та поставили умову, щоб він звільнився, інакше у Чернігові влаштують хаос. 

"Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого", — заявив Олександр Ломако. 

Олександр Ломако додав, що готовий "заплатити ціну" за спокій міста, якщо йдеться про його звільнення. 

"Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста – важливіше будь-яких посад", — сказав посадовець. 

Олександр Ломако звільнення
Заява Олександра Ломака на сайті ЧМР. Фото: скриншот

Посадовець заявив, що Владислава Атрошенка, який очолював Чернігів, бувши на посаді мера, також був звільнений "за вказівкою згори". Він додав, що посадовці військових адміністрації намагаються "розправитися" з органами місцевого самоврядування та звинуватив їх у зриві роботи депутатів, влаштуванні інформаційних атак, погрозах рідним та близьким. 

Крім того, посадовці військової адміністрації, за словами Ломака, місяцями не виконували своїх повноважень, блокували роботу з підготовки до опалювального сезону та допомоги ЗСУ на Чернігівщині. 

Наразі у Чернігівській ОВА не коментували заяву посадовця.

Нагадаємо, торік, у жовтні 2023 року у Олександра Ломако провели обшуки працівники ДБР. Згодом там пояснили обшуки тим, що хотіли таким чином перевірити законність його перебування за кордоном.

У вересні 2024 року працівники держбюро розслідувань знову навідалися з обшуками до Ломака.

скандал Чернігів чиновники місцеві депутати відставка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:17 Поліцейські виявили наркотики в одесита — як покарають

15:10 Підвищення тарифу на передачу електроенергії — до чого призведе

14:57 Місто в облозі — в.о. мера Чернігова звільнився зі скандалом

14:56 В Україні з'явиться дитячий комікс про Бандеру, — історик

14:53 Синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:52 Кіт врятував ухилянта, який через гори тікав за кордон — фото

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

14:45 В Одесі відключили воду — коли відновлять

14:33 Побачила сина на протестах у Грузії та загинула у ДТП — деталі

14:31 Мешканців Львова просять бути обережними завтра — прогноз погоди

15:17 Поліцейські виявили наркотики в одесита — як покарають

15:10 Підвищення тарифу на передачу електроенергії — до чого призведе

14:57 Місто в облозі — в.о. мера Чернігова звільнився зі скандалом

14:56 В Україні з'явиться дитячий комікс про Бандеру, — історик

14:53 Синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:52 Кіт врятував ухилянта, який через гори тікав за кордон — фото

14:45 В Одесі відключили воду — коли відновлять

14:33 Побачила сина на протестах у Грузії та загинула у ДТП — деталі

14:31 Мешканців Львова просять бути обережними завтра — прогноз погоди

14:30 Робота у Польщі — де найбільше заробляють українці

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят