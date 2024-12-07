Олександр Ломако подає у відставку з посади виконувача обов'язків мера Чернігова

В.о. мера Чернігова Олександр Ломако. Фото: Чернігівська міська рада

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов’язків міського голови, Олександр Ломако в суботу, 7 грудня, зробив заяву про подачу заяви на звільнення. Він звинуватив чиновників військових адміністрацій у політичному тиску та погрозах.

Про це повідомляє веб-портал Чернігівської міської ради.

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Чиновник заявив, що покидає посаду заради міста. Мовляв, чиновники з військових адміністрацій "взяли місто в облогу" та поставили умову, щоб він звільнився, інакше у Чернігові влаштують хаос.

"Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого", — заявив Олександр Ломако.

Олександр Ломако додав, що готовий "заплатити ціну" за спокій міста, якщо йдеться про його звільнення.

"Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста – важливіше будь-яких посад", — сказав посадовець.

Заява Олександра Ломака на сайті ЧМР. Фото: скриншот

Посадовець заявив, що Владислава Атрошенка, який очолював Чернігів, бувши на посаді мера, також був звільнений "за вказівкою згори". Він додав, що посадовці військових адміністрації намагаються "розправитися" з органами місцевого самоврядування та звинуватив їх у зриві роботи депутатів, влаштуванні інформаційних атак, погрозах рідним та близьким.

Крім того, посадовці військової адміністрації, за словами Ломака, місяцями не виконували своїх повноважень, блокували роботу з підготовки до опалювального сезону та допомоги ЗСУ на Чернігівщині.

Наразі у Чернігівській ОВА не коментували заяву посадовця.

Нагадаємо, торік, у жовтні 2023 року у Олександра Ломако провели обшуки працівники ДБР. Згодом там пояснили обшуки тим, що хотіли таким чином перевірити законність його перебування за кордоном.

У вересні 2024 року працівники держбюро розслідувань знову навідалися з обшуками до Ломака.