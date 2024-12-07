Александр Ломако подает в отставку с должности исполняющего обязанности мэра Чернигова

И.о. мэра Чернигова Александр Ломако. Фото: Черниговский городской совет

Секретарь Черниговского горсовета, исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако в субботу, 7 декабря, сделал заявление о подаче заявления на увольнение. Он обвинил чиновников военных администраций в политическом давлении и угрозах.

Об этом сообщает веб-портал Черниговского городского совета.

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Чиновник заявил, что покидает должность ради города. Мол, чиновники из военных администраций "осаждали город" и поставили условие, чтобы он уволился, иначе в Чернигове устроят хаос.

"Чиновники из военных администраций по указанию сверху взяли город в заложники. Их условие — Ломако должен уйти с избранной должности. Мне передали простыми словами, если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, остановка питания в заведениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое", — заявил Александр Ломако.

Александр Ломако добавил, что готов "заплатить цену" за покой города, если речь идет о его увольнении.

"Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена — моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, сегодня, в день местного самоуправления, я подаю заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города — важнее любых. должностей", — сказал чиновник.

Заявление Александра Ломака на сайте ЧМР. Фото: скриншот

Чиновник заявил, что Владислав Атрошенко, возглавлявший Чернигов, будучи в должности мэра, также был уволен "по указанию сверху". Он добавил, что должностные лица военных администрации пытаются "расправиться" с органами местного самоуправления и обвинил их в срыве работы депутатов, устройстве информационных атак, угрозах родным и близким.

Кроме того, чиновники военной администрации, по словам Ломако, месяцами не выполняли свои полномочия, блокировали работу по подготовке к отопительному сезону и помощи ВСУ в Черниговской области.

Пока в Черниговской ОВА не комментировали заявление чиновника.

Напомним, в октябре 2023 года у Александра Ломако провели обыски работники ГБР. Затем там объяснили обыски тем, что хотели таким образом проверить законность его пребывания за границей.

В сентябре 2024 года работники госбюро расследований снова посетили обыски в Ломако.