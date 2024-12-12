Князєва остаточно звільнили з посади судді

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Вікторія Рощина / "УП"

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення про звільнення свого ексголови Всеволода Князєва з посади. У четвер,12 грудня, вона ухвалила рішення, яким підтвердила законність вердикту Вищої ради правосуддя (ВРП) від 18 липня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Верховного Суду 12 грудня.

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Деталі справи Князєва — що відомо

17 червня цього року Перша Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про застосування до Князєва дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення. 18 липня ВРП підтвердила його.

Пізніше, 15 серпня, Князєв подав касаційну скаргу до Великої Палати Верховного Суду.

Повний текст постанови у справі № 990SCGC/18/24 буде оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В чому підозрюють Князєва

Колишнього суддю Всеволода Князєва звинувачують в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді.

У грудні 2023 року суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, конфіскував 906 600 грн і зобов'язав сплатити штраф 2 550 грн.

31 січня Князєва випустили з СІЗО після внесення застави, яку сім разів зменшували (з 75 мільйонів гривень до 18,168 мільйона).