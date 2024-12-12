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Верховный суд окончательно уволил Князева с должности

12 декабря 2024 19:32
Катерина Османская - Редактор
Князева окончательно освободили от должности судьи
Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Виктория Рощина / "УП"
Катерина Османская - Редактор

Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение об освобождении своего экс-главы Всеволода Князева с должности. В четверг, 12 декабря, она приняла решение, подтверждающее законность вердикта Высшего совета правосудия (ВРП) от 18 июля 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Верховного суда 12 декабря.

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Информация Верховного суда. Фото: скриншот

Детали дела Князева — что известно

17 июня этого года Первая Дисциплинарная палата ВРП приняла решение о применении к Князеву дисциплинарного взыскания в виде освобождения. 18 июля ВРП подтвердил его.

Позже, 15 августа, Князев подал кассационную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Полный текст постановления по делу № 990SCGC/18/24 будет обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

В чем подозревают Князева

Бывший судья Всеволод Князев обвиняется в получении взяток по делу о коррупции в Верховном Суде.

В декабре 2023 года суд признал его виновным в нарушении ограничений на получение подарков, конфисковал 906 600 грн и обязал уплатить штраф 2 550 грн.

31 января Князева выпустили из СИЗО после внесения залога, который семь раз уменьшали (с 75 миллионов гривен до 18,168 миллиона).

суд правосудие Верховный суд судьи Всеволод Князев

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