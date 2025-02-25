Миротворцы для Украины — Костенко заявил, что 30 тысяч недостаточно

Роман Костенко. Фото: скриншот

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко прокомментировал идею размещения миротворцев в Украине. По его словам, 30 тысяч недостаточно.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Если Запад предоставит только 30 тысяч миротворцев, они первыми убегут в случае нового наступления РФ", — подчеркнул Костенко.

По его словам, сложно в это поверить, однако идея размещения миротворцев возможна. Он отметил, что для этого необходимы определенные условия.

Костенко говорит, что ключевой вопрос — где именно будут расположены миротворцы: на линии фронта, между РФ и Украиной или внутри страны.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что лидер США Дональд Трамп не против размещения миротворцев в Украине.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности и желании разместить британские войска в Украине с целью содействия достижению мирного соглашения.