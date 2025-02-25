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Костенко заявив, що 30 тис. миротворців недостатньо для України

25 лютого 2025 16:52
Аркадій Пастула - Редактор
Миротворці для України — Костенко заявив, що 30 тисяч недостатньо
Роман Костенко. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко прокоментував ідею розміщення миротворців в Україні. За його словами, 30 тисяч недостатньо.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"Якщо Захід надасть лише 30 тисяч миротворців, вони першими втечуть у разі нового наступу РФ", — наголосив Костенко.

За його словами, складно в це повірити, однак ідея розміщення миротворців можлива. Він наголосив, що для цього необхідні певні умови.

Костенко каже, що ключове питання — де саме будуть розташовані миротворці: на лінії фронту, між РФ та Україною чи всередині країни.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон наголосив, що лідер США Дональд Трамп не проти розміщення миротворців в Україні

Також премʼєр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність та бажання розмістити британські війська в Україні з метою сприяння досягненню мирної угоди.

Верховна Рада Роман Костенко війна Україна миротворці
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