Закінчення війни в 2025 році — Костенко прокоментував можливість

Роман Костенко. Фото: скриншот

Очільник оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко зазначив, що не вірить у повне завершення війни у 2025 році. Однак він допустив припинення вогню на деякий час.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Костенко зазначив, що перемирʼя можливе, а кінець війни — точно ні. За його словами, основним питанням є наскільки довго протримаються такі домовленості, якщо вони будуть.

"Я пережив десятки перемир’їв. Деякі тривали три дні, інші — кілька хвилин або навіть секунд. Поки в Києві говорили про перемир’я, ми в окопах просто сміялися з цього і продовжували бій", — зазначив голова оборонного комітету Верховної Ради.

Костенко наголосив, що без гарантій безпеки Росія ніколи не зупиниться, оскільки окупанти не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський висловив надію на завершення війни вже цього року.

Раніше речниця Білого дому Каролін Левітт висловила припущення, що війна в Україні може завершитися протягом тижня.