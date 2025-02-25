Окончание войны в 2025 году — Костенко прокомментировал возможность

Роман Костенко. Фото: скриншот

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко отметил, что не верит в полное завершение войны в 2025 году. Однако он допустил прекращение огня на некоторое время.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Костенко отметил, что перемирие возможно, а конец войны — точно нет. По его словам, основным вопросом является насколько долго продержатся такие договоренности, если они будут.

"Я пережил десятки перемирий. Некоторые длились три дня, другие — несколько минут или даже секунд. Пока в Киеве говорили о перемирии, мы в окопах просто смеялись над этим и продолжали бой", — отметил глава оборонного комитета Верховной Рады.

Костенко подчеркнул, что без гарантий безопасности Россия никогда не остановится, поскольку оккупанты не достигли своих целей.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на завершение войны уже в этом году.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт высказала предположение, что война в Украине может завершиться в течение недели.