Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кортеж Макрона задержали в центре города после выступления в ООН

Кортеж Макрона задержали в центре города после выступления в ООН

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:28
В Нью-Йорке остановили кортеж Макрона из-за колонны Трампа
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В центре Нью-Йорка полицейские временно остановили кортеж президента Франции Эмманюэля Макрона, пропуская колонну президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в понедельник, 22 сентября, вскоре после речи Макрона в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Францией Государства Палестина.

Об этом сообщает News.AZ.

Реклама
Читайте также:

Макрон был вынужден ждать, пока полиция пропустит Дональда Трампа

В СМИ распространилось видео, как французский президент Эмманюэль Макрон вышел из авто и позвонил в Белый дом, в шутку отметив, что вынужден стоять на улице "из-за него".

"Извините, господин президент, но сейчас все заблокировано, мне очень жаль", — сказал ему полицейский.

Через несколько минут улицу открыли только для пешеходов, поэтому французский лидер продолжил разговор по телефону, пытаясь добраться до посольства Франции.

Напомним, также в Вашингтоне произошел инцидент во время перелета Дональда Трампа на вертолете. Полуобнаженный мужчина попал лазерной указкой на пилотов.

Тем временем супруги Макроны собираются доказывать в американском суде, что Брижит является женщиной. Такое решение они приняли, чтобы опровергнуть безосновательную клевету о первой леди Франции.

США Эммануэль Макрон Дональд Трамп транспорт инцидент
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации