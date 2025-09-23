В Нью-Йорке остановили кортеж Макрона из-за колонны Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В центре Нью-Йорка полицейские временно остановили кортеж президента Франции Эмманюэля Макрона, пропуская колонну президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в понедельник, 22 сентября, вскоре после речи Макрона в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Францией Государства Палестина.

Об этом сообщает News.AZ.

Макрон был вынужден ждать, пока полиция пропустит Дональда Трампа

В СМИ распространилось видео, как французский президент Эмманюэль Макрон вышел из авто и позвонил в Белый дом, в шутку отметив, что вынужден стоять на улице "из-за него".

"Извините, господин президент, но сейчас все заблокировано, мне очень жаль", — сказал ему полицейский.

Через несколько минут улицу открыли только для пешеходов, поэтому французский лидер продолжил разговор по телефону, пытаясь добраться до посольства Франции.

