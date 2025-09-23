Відео
Україна
Кортеж Макрона затримали в центрі міста після виступу в ООН

Кортеж Макрона затримали в центрі міста після виступу в ООН

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:28
У Нью-Йорку зупинили кортеж Макрона через колону Трампа
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

У центрі Нью-Йорка поліцейські тимчасово зупинили кортеж президента Франції Емманюеля Макрона, пропускаючи колону президента Дональда Трампа. Інцидент стався у понеділок, 22 вересня, невдовзі після промови Макрона в штаб-квартирі ООН, де він оголосив про визнання Францією Держави Палестина.

Про це повідомляє News.AZ.

Читайте також:

Макрон був змушений чекати, поки поліція пропустить Дональда Трампа

У ЗМІ поширилось відео, як французький президент Емманюель Макрон вийшов із авто та зателефонував до Білого дому, жартома зауваживши, що змушений стояти на вулиці "через нього".

"Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано, мені дуже шкода", — сказав йому поліцейський.

За кілька хвилин вулицю відкрили лише для пішоходів, тож французький лідер продовжив розмову телефоном, намагаючись дістатися до посольства Франції.

Нагадаємо, також у Вашингтоні стався інцидент під час перельоту Дональда Трампа на вертольоті. Напівоголений чоловік поцілив лазерною указкою на пілотів

Тим часом подружжя Макронів збирається доводити в американському суді, що Бріжит є жінкою. Таке рішення вони прийняли, щоб спростувати безпідставні наклепи про першу леді Франції. 

США Емманюель Макрон Дональд Трамп транспорт інцидент
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
