Головна Новини дня Чоловік навів лазер на гелікоптер Трампа — йому загрожує в'язниця

Чоловік навів лазер на гелікоптер Трампа — йому загрожує в'язниця

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:44
У США затримали чоловіка за лазер у бік вертольота з Дональдом Трампом
Президент США Трамп вирушив до Нью-Йорка. Фото: REUTERS/Al Drago

Секретна служба США заарештувала чоловіка, якого підозрюють у наведенні лазерної указки на президентський гелікоптер Marine One з Дональдом Трампом на борту під час вильоту з Білого дому. Йому загрожує серйозний штраф або навіть ув'язнення.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте також:

Напівоголений чоловік навів лазер на гвинтокрил із Трампом на борту

За даними документів, офіцер помітив напівроздягненого чоловіка, який голосно кричав і, коли правоохоронець підсвітив його ліхтариком, той спрямував у відповідь червоний промінь йому в обличчя.

Також правоохоронці з'ясували, що цей же чоловік навів лазерну указку й на вертоліт на Marine One. У відомстві наголосили, що лазер створював реальну небезпеку для пілотів і пасажирів гелікоптера, особливо на малій висоті й поруч з іншими повітряними судами та Монументом Вашингтона. Зокрема, лазер міг дезорієнтувати екіпаж, що призвело б до авіакатастрофи. 

За словами правоохоронців, уже після затримання чоловік  став на коліна і повторював: "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом. Я вибачаюся перед Дональдом Трампом".

Він визнав, що навів лазер на Marine One, але заявив, що нічого не знав про заборону використання указки на літальні апарати та нібито часто спрямовував промінь на різні об’єкти, зокрема дорожні знаки.

У документах нагадується, що націлювання лазерної указки на літак є федеральним злочином у США, який карається позбавленням волі до п’яти років і штрафом до 250 000 доларів.

Нагадаємо, у Данії біля аеропорту стався інцидент — повітряний простір порушили невідомі дрони, які не ліквідували. Літальні апарати просто зникли. 

Також нещодавно речниця Білого дому США заявила, президент Дональд Трамп незабаром висловиться про заяви Кремля щодо ядерної зброї. 

США скандал Дональд Трамп гелікоптер лазер Вашингтон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
