Дрони над аеропортом Копенгагену — чи збивали невідомі БпЛА

У Данії не збивали дрони, які літали над аеропортом Копенгагену. Відомо, що безпілотні літальні апарати просто зникли.

Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 23 вересня.

Дрони над Данією

Заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен зазначив, що правоохоронці розпочали інтенсивне розслідування, аби визначити, що за дрони літали над аеропортом.

"Безпілотники зникли, і жодного з них ми не збили", — зазначив він.

Він припустив, що оператори дронів, ймовірно, намагалися "продемонструвати можливості".

Відомо, що аеропорт Копенгагена відкрився зранку 23 вересня.

Дрони над Норвегією

Крім того, повітряний простір закривали над аеропортом Осло через спостереження з дрона.

Речник норвезького оператора аеропорту Avinor зазначив, що всі рейси були перенаправлені. Згодом робота відновилася.

Хансен додав, що влада Данії та Норвегії будуть співпрацювати у розслідуванні.

Нагадаємо, 22 вересня у Данії, Швеції та Норвегії помітили невідомі дрони. Внаслідок інциденту закривали аеропорти.

А нещодавно в авіахабах Європи стався збій через кібератаку, що створило хаос для тисячі пасажирів.