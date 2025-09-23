Видео
Україна
В Дании не сбивали дроны, которые летали над аэропортом — детали

В Дании не сбивали дроны, которые летали над аэропортом — детали

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:11
Дроны над аэропортом Копенгагена — сбивали ли неизвестные БпЛА
Полицейские в Дании. Фото: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

В Дании не сбивали дроны, которые летали над аэропортом Копенгагена. Известно, что беспилотные летательные аппараты просто исчезли.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 23 сентября.

Дроны над Данией

Дроны над Данией

Заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен отметил, что правоохранители начали интенсивное расследование, чтобы определить, что за дроны летали над аэропортом.

"Беспилотники исчезли, и ни одного из них мы не сбили", — отметил он.

Он предположил, что операторы дронов, вероятно, пытались "продемонстрировать возможности".

Известно, что аэропорт Копенгагена открылся утром 23 сентября.

Дроны над Норвегией

Кроме того, воздушное пространство закрывали над аэропортом Осло из-за наблюдения с дрона.

Представитель норвежского оператора аэропорта Avinor отметил, что все рейсы были перенаправлены. Впоследствии работа возобновилась.

Хансен добавил, что власти Дании и Норвегии будут сотрудничать в расследовании.

Напомним, 22 сентября в Дании, Швеции и Норвегии заметили неизвестные дроны. В результате инцидента закрывали аэропорты.

А недавно в авиахабах Европы произошел сбой из-за кибератаки, что создало хаос для тысячи пассажиров.

аэропорты Дания Норвегия расследование дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
