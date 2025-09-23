Видео
Главная Новости дня Мужчина навел лазер на вертолет Трампа — ему грозит тюрьма

Мужчина навел лазер на вертолет Трампа — ему грозит тюрьма

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:44
В США задержали мужчину за лазер в сторону вертолета с Дональдом Трампом
Президент США Трамп отправился в Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Al Drago

Секретная служба США арестовала мужчину, которого подозревают в наведении лазерной указки на президентский вертолет Marine One с Дональдом Трампом на борту во время вылета из Белого дома. Ему грозит серьезный штраф или даже тюремное заключение.

Об этом сообщает NBC News.

По данным документов, офицер заметил полураздетого мужчину, который громко кричал и, когда правоохранитель подсветил его фонариком, тот направил в ответ красный луч ему в лицо.

Также правоохранители выяснили, что этот же человек навел лазерную указку и на вертолет на Marine One. В ведомстве отметили, что лазер создавал реальную опасность для пилотов и пассажиров вертолета, особенно на малой высоте и рядом с другими воздушными судами и Монументом Вашингтона. В частности, лазер мог дезориентировать экипаж, что привело бы к авиакатастрофе.

По словам правоохранителей, уже после задержания мужчина стал на колени и повторял: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом. Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".

Он признал, что навел лазер на Marine One, но заявил, что ничего не знал о запрете использования указки на летательные аппараты и якобы часто направлял луч на различные объекты, в том числе дорожные знаки.

В документах напоминается, что нацеливание лазерной указки на самолет является федеральным преступлением в США, которое наказывается лишением свободы до пяти лет и штрафом до 250 000 долларов.

Напомним, в Дании возле аэропорта произошел инцидент — воздушное пространство нарушили неизвестные дроны, которые не ликвидировали. Летательные аппараты просто исчезли.

Также недавно пресс-секретарь Белого дома США заявила, президент Дональд Трамп вскоре выскажется о заявлениях Кремля по ядерному оружию.

США скандал Дональд Трамп вертолет лазер Вашингтон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
