В США задержали мужчину за лазер в сторону вертолета с Дональдом Трампом

Президент США Трамп отправился в Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Al Drago

Секретная служба США арестовала мужчину, которого подозревают в наведении лазерной указки на президентский вертолет Marine One с Дональдом Трампом на борту во время вылета из Белого дома. Ему грозит серьезный штраф или даже тюремное заключение.

Об этом сообщает NBC News.

Реклама

Читайте также:

Полуобнаженный мужчина навел лазер на вертолет с Трампом на борту

По данным документов, офицер заметил полураздетого мужчину, который громко кричал и, когда правоохранитель подсветил его фонариком, тот направил в ответ красный луч ему в лицо.

Также правоохранители выяснили, что этот же человек навел лазерную указку и на вертолет на Marine One. В ведомстве отметили, что лазер создавал реальную опасность для пилотов и пассажиров вертолета, особенно на малой высоте и рядом с другими воздушными судами и Монументом Вашингтона. В частности, лазер мог дезориентировать экипаж, что привело бы к авиакатастрофе.

По словам правоохранителей, уже после задержания мужчина стал на колени и повторял: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом. Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".

Он признал, что навел лазер на Marine One, но заявил, что ничего не знал о запрете использования указки на летательные аппараты и якобы часто направлял луч на различные объекты, в том числе дорожные знаки.

В документах напоминается, что нацеливание лазерной указки на самолет является федеральным преступлением в США, которое наказывается лишением свободы до пяти лет и штрафом до 250 000 долларов.

Напомним, в Дании возле аэропорта произошел инцидент — воздушное пространство нарушили неизвестные дроны, которые не ликвидировали. Летательные аппараты просто исчезли.

Также недавно пресс-секретарь Белого дома США заявила, президент Дональд Трамп вскоре выскажется о заявлениях Кремля по ядерному оружию.