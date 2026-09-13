Корецкий заявил о риске потери 70 млрд грн налогов из-за РФ

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что государственный бюджет может недополучить около 70 млрд грн налоговых поступлений из-за российских атак. Такую оценку правительство проводило около двух недель назад, однако с тех пор удары России по Украине продолжаются ежедневно. Глава правительства отметил, что из-за этого сумма потенциальных потерь может увеличиваться.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Глава правительства поблагодарил украинский бизнес за работу во время войны. По его словам, компании продолжают работать и восстанавливаться после российских обстрелов, а также обеспечивают поступление налогов и поддерживают экономику страны.

Правительство сокращает неприоритетные расходы

Сергей Корецкий также заявил, что главными приоритетами бюджетного финансирования остаются Силы обороны и социальная сфера. Все расходы, которые можно приостановить, отменить или сократить, правительство намерено оптимизировать. Ранее премьер сообщал, что Кабмин уже нашел 70 млрд грн экономии на расходах, не закрепленных за оборонными потребностями, и планирует направить эти средства на армию.

Одновременно глава правительства заявил, что оснований говорить о денежной эмиссии сейчас недостаточно. По его словам, власти сосредоточены на экономии бюджетных средств и поиске других источников финансирования, тогда как социальные обязательства государства должны выполняться.

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"Могу сказать в абсолютных величинах: мы ожидаем, по состоянию на две недели назад, мы подводили итоги, около 70 миллиардов гривен может не поступить в государственный бюджет налоговых поступлений в связи с атаками. Это по состоянию на две недели, но каждый день удары продолжаются. Но, справедливости ради, бизнес — за что искренняя благодарность всем: малому, среднему и крупному бизнесу — продолжает работать и восстанавливаться", — заявил Корецкий.

Напомним, ранее Новини.LIVE цитировали премьер-министра Украины, который заявил, что правительство рассчитывает покрыть дефицит для финансирования потребностей всех составляющих сил обороны за счет международной финансовой поддержки.

Также Новини.LIVE сообщали, что Сергей Корецкий рассказал, как Украина готовится к сложному отопительному сезону и усиливает защиту энергетической инфраструктуры.