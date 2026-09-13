Корецький заявив про ризик втрати 70 млрд грн податків через РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що державний бюджет може недоотримати близько 70 млрд грн податкових надходжень через російські атаки. Таку оцінку уряд зробив близько двох тижнів тому, однак відтоді удари Росії по Україні тривають щодня. Глава уряду зазначив, що через це сума потенційних втрат може зростати.

Про це Корецький заявив під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Глава уряду подякував українському бізнесу за роботу під час війни. За його словами, компанії продовжують працювати й відновлюватися після російських обстрілів, а також забезпечують надходження податків і підтримують економіку країни.

Уряд скорочує неприоритетні видатки

Сергій Корецький також заявив, що головними пріоритетами бюджетного фінансування залишаються Сили оборони та соціальна сфера. Усі видатки, які можна призупинити, скасувати або скоротити, уряд має намір оптимізувати. Раніше прем’єр повідомляв, що Кабмін уже знайшов 70 млрд грн економії на видатках, не закріплених за оборонними потребами, і планує спрямувати ці кошти на армію.

Водночас голова уряду заявив, що підстав говорити про грошову емісію наразі недостатньо. За його словами, влада зосереджена на економії бюджетних коштів та пошуку інших джерел фінансування, тоді як соціальні зобов’язання держави мають виконуватися.

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"Можу сказати в абсолютних величинах: ми очікуємо, станом на два тижні тому, коли ми підбивали підсумки, що близько 70 мільярдів гривень податкових надходжень може не надійти до державного бюджету через атаки. Це станом на два тижні, але щодня удари тривають. Але, справедливості заради, бізнес — за що щира подяка всім: малому, середньому та великому бізнесу — продовжує працювати й відновлюватися", — заявив Корецький.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE цитували прем’єр-міністра України, який заявив, що уряд розраховує покрити дефіцит для фінансування потреб усіх складових сил оборони за рахунок міжнародної фінансової підтримки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Сергій Корецький розповів, як Україна готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергетичної інфраструктури.