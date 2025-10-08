Южная Корея будет поддерживать Украину — заявление посла

Пак Кичанг и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Южная Корея смогла достичь значительного экономического развития и теперь стремится поделиться этим опытом с украинцами. Страна будет поддерживать Украину как во время, так и после войны.

Об этом сообщил посол Южной Кореи в Украине Пак Кичанг в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец 8 октября.

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Кичанг заверил, что Сеул будет продолжать поддерживать Украину в войне и после нее. По его словам, страна может поделиться опытом по экономическому развитию.

"Мы надеемся вместе расти и развиваться. Многие корейские компании уже заинтересованы в восстановлении Украины, и мы будем поощрять их участвовать в этом процессе", — отметил посол.

