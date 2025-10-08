Видео
Україна
Видео

Корея заверила Украину в поддержке — заявление посла

Корея заверила Украину в поддержке — заявление посла

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:31
Южная Корея будет поддерживать Украину — заявление посла
Пак Кичанг и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Южная Корея смогла достичь значительного экономического развития и теперь стремится поделиться этим опытом с украинцами. Страна будет поддерживать Украину как во время, так и после войны.

Об этом сообщил посол Южной Кореи в Украине Пак Кичанг в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец 8 октября.

Читайте также:

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Кичанг заверил, что Сеул будет продолжать поддерживать Украину в войне и после нее. По его словам, страна может поделиться опытом по экономическому развитию.

"Мы надеемся вместе расти и развиваться. Многие корейские компании уже заинтересованы в восстановлении Украины, и мы будем поощрять их участвовать в этом процессе", — отметил посол.

Напомним, ЕС выделит для Украины 2 млрд евро на производство украинских беспилотников. Фон дер Ляйен считает, что это открывает возможности и для самого Евросоюза, позволяя ему воспользоваться преимуществами инновационных технологий.

Также мы писали, что Чехия планирует передать Украине модернизированные танки. Речь идет о боевых машинах Т-72 M4C.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
