Корея запевнила Україну у підтримці — заява посла

Корея запевнила Україну у підтримці — заява посла

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:31
Південна Корея підтримуватиме Україну — заява посла
Пак Кічанг та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Південна Корея змогла досягти значного економічного розвитку й тепер прагне поділитися цим досвідом з українцями. Країна буде підтримувати Україні як під час, так і після війни. 

Про це повідомив посол Південної Кореї в Україні Пак Кічанг у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець 8 жовтня. 

Читайте також:

Підтримка України з боку Південної Кореї

Кічанг запевнив, що Сеул продовжуватиме підтримувати Україну у війні та після неї. За його словами, країна може поділитися досвідом щодо економічного розвитку.

"Ми сподіваємося разом зростати і розвиватися. Багато корейських компаній уже зацікавлені у відбудові України, і ми будемо заохочувати їх долучатися до цього процесу", — зазначив посол. 

Нагадаємо, ЄС виділить для України 2 млрд євро на виробництво українських безпілотників. Фон дер Ляєн вважає, що це відкриває можливості і для самого Євросоюзу, дозволяючи йому скористатися перевагами інноваційних технологій. 

Також ми писали, що Чехія планує передати Україні модернізовані танки. Йдеться про бойові машини Т-72 M4C. 

посол фінансова допомога Україна Південна Корея війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
