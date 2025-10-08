Південна Корея підтримуватиме Україну — заява посла

Пак Кічанг та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Південна Корея змогла досягти значного економічного розвитку й тепер прагне поділитися цим досвідом з українцями. Країна буде підтримувати Україні як під час, так і після війни.

Про це повідомив посол Південної Кореї в Україні Пак Кічанг у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець 8 жовтня.

Підтримка України з боку Південної Кореї

Кічанг запевнив, що Сеул продовжуватиме підтримувати Україну у війні та після неї. За його словами, країна може поділитися досвідом щодо економічного розвитку.

"Ми сподіваємося разом зростати і розвиватися. Багато корейських компаній уже зацікавлені у відбудові України, і ми будемо заохочувати їх долучатися до цього процесу", — зазначив посол.

