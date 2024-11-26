Украина выстраивает контакты с администрацией Трампа, — Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Украина сейчас активно налаживает контакт с будущей командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Основной вопрос — его четкие обещания, в том числе о завершение войны.

Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина в понедельник, 25 ноября.

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По словам Стефанишиной, сейчас идет налаживание сотрудничества как с будущей администрацией президента США, так и с действующей. Она также добавила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсуждает с американскими чиновниками элементы плана победы.

"На сегодняшний день мы концентрируемся, конечно, на наиболее четких обещаниях президента Трампа, который в принципе брал на себя публичное обязательство перед победой или во время участия в выборах по завершению войны в Украине", — заявила Стефанишина.

Она также добавила, что администрация президента США Джо Байдена не приложила усилий для приглашения Украины в НАТО. Хотя, по убеждению Стефанишиной, такой момент был.

"Сегодня мы концентрируемся на реализации обещаний президента Трампа лучшим для себя способом. Но принципиальная позиция всех нас, я думаю, народа Украины и президента Украины, что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, союзник Трампа сенатор Майк Раундс подверг резкой критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он убежден, что Кремлю нельзя доверять, а какие-либо мирные предложения будут восприняты как признак слабости.

Президент США Джо Байден в свои последние месяцы в должности активно работает над укреплением позиций Украины по отношению к России. Это связано с обещанием Дональда Трампа, который займет пост президента в январе, быстро завершить конфликт по возвращении в Белый дом.